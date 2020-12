Usa: Cisa, attacco hacker impatta su governi statali e locali

Chi ha sferrato l’attacco ha risorse, pazienza ed esperienza

La campagna di cyberspionaggio che ha sfruttato la piattaforma SolarWinds e ha colpito anche alcune agenzie governative americane, sta avendo un impatto a livello di “governi locali, statali e federali”, nonché su aziende private e infrastrutture critiche. Lo afferma l’agenzia Usa per la cybersicurezza (Cisa) un avviso pubblicato sul proprio sito web.

Chi ha sferrato l’attacco “ha le risorse, la pazienza e l’esperienza per ottenere l’accesso e i privilegi su informazioni altamente



sensibili se lasciate incontrollate”, si legge nell’avviso della Cisa, che “esorta le organizzazioni a dare priorità alle misure per identificare e affrontare questa minaccia”.





ANSA