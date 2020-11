TikTok, lancia la piattaforma per sostenere le imprese in Italia

TikTok, per le imprese italiane. Il gigante tecnologico ha comunicato il lancio del TikTok Hub per le pmi, una nuova piattaforma, disponibile da oggi in Italia, Regno Unito, Francia e Spagna, a disposizione delle piccole e grandi imprese europee e italiane che farà da contenitore per soluzioni e consigli utili da utilizzare e cost-effective in modo da attirare nuovi consumatori e fidelizzare quelli esistenti. Successivamente alle limitazioni imposte dalla situazione contingente, sono tempi



duri per le pmi italiane, che quest’anno hanno dovuto dire addio alle molteplici chances tradizionalmente offerte dalla stagione festiva. Inoltre, alle piccole e medie imprese che investiranno per la prima volta sulla piattaforma durante questo periodo prefestivo, TikTok corrisponderà un credito pubblicitario equivalente alla somma investita in modo da aumentarne la visibilità e sostenerne quindi l’incremento e lo sviluppo.



La nuova piattaforma di TikTok per le PMI presenta una complessa gamma di prodotti, guide e strumenti a disposizione di tutte le PMI ed è stata prodotta specificatamente per dare loro l’opportunità di incrementare in maniera graduale le attività sulla piattaforma.

Lisa Friedrich, Head of SMB for Europe di TikTok:

“In TikTok siamo impegnati ad aiutare le PMI a catturare l’attenzione dei loro potenziali consumatori in modo veloce e preciso. TikTok ospita una community globale variegata e molto attiva e, con 100 milioni di utenti attivi ogni mese in Europa, copre tutte le principali categorie di consumatori: sulla piattaforma si continua ad assistere a una crescita in tutte le fasce di età e questo la rende perfetta per le PMI per raggiungere i loro clienti”



Una delle soluzioni a disposizione delle PMI sarà TikTok Ads Manager, la piattaforma pubblicitaria self-service che rende semplice per chiunque

produrre e coordinare le proprie campagne: uno strumento pensato per concedere ad attività di ogni dimensione l’opportunità di cominciare a usaer TikTok per sviluppare il proprio business in pochi minuti. E a chi inizia a utilizzare TikTok Ads Manager prima del 15 dicembre TikTok offre un importo pari all’investimento effettuato, raddoppiandone quindi l’efficacia.



La guida per la configurazione di un Gruppo di Annunci spiega in modo chiaro come definire budget, pianificazione, metodi di offerta e modalità di distribuzione, mentre il TikTok Pixel rappresenta un efficace strumento di misurazione che consente di tracciare l’impatto sul proprio sito delle inserzioni su TikTok. Una funzionalità smart che permette di monitorare le vendite o l’attività degli utenti e individuare il pubblico più adatto per le proprie inserzioni.