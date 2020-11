Miroglio nomina Fabio Assecondi come brand director

Assecondi è il nuovo brand director di Elena Mirò e Luisa Viola, due linee di abbigliamento dai marchi premium di Miroglio Fashion, Gruppo internazionale presente in oltre 22 paesi nel mondo appartenente alla società Miroglio specializzata in abbigliamento femminile. Entrato a far parte del Gruppo lo scorso anno, con l’incarico di group strategy & transformation director, si è attivato nella riorganizzazione degli assetti strategici dei brand, giocando soprattutto un ruolo rilevante sostenendo nel sostegno del team di Elena Mirò nella definizione della nuova strategia e del conseguente percorso di trasformazione.

In passato ha acquisito una profonda esperienza pluriennale in Bain & Company a livello internazionale, occupandosi in particolar modo di profetti e due diligence per alcune fra le più importanti realtà del settore moda e lusso.

Nel nuovo incarico, Assecondi prenderà il posto di Martino Boselli, brand director di Elena Mirò e business director premium brands, uscito da poco dal Gruppo Miroglio Fashion dopo una più che favorevole partnership cominciata quasi quattro anni fa.

Il neobrand director di Elena Mirò e Luisa Viola commenta così la sua nomina:

“Questo è un momento particolarmente stimolante per Elena Mirò e sono molto felice di questa opportunità. “Raccolgo con piacere la sfida di concretizzare il piano di trasformazione studiato per il brand. Sono certo che, insieme a questo team fatto di persone preparate che lavorano con passione, saremo in grado di implementare con successo il progetto su cui abbiamo lavorato fino ad ora e che lanceremo a breve sul mercato”.

Alberto Racca, CEO del Gruppo:

“A Fabio Assecondi vanno i miei migliori auguri per questa nuova avventura all’interno di Miroglio Fashion”.