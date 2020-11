Euronics, il nuovo amministratore delegato è Massimo Dell’Acqua

Massimo Dell’Acqua è stato designato in qualità di amministratore delegato e consigliere di Euronics Italia. In questa mansione, il manager avrà l’incarico di accrescere la presenza del brand a livello nazionale, lanciando una vera e propria strategia digitale, che potenzi la “customer centricity” come focus di forza e caratterizzante dell’insegna. Tra i suoi scopi, anche il consolidamento del rapporto con Euronics International. Dopo aver conseguito con lode gli studi, ha acquisito una profonda esperienza nel mondo del retail e nella sezione dei “consumer goods”



Rivestendo posizioni apicali all’interno di molteplici CdA e assumendo ruoli strategici nell’accrescimento delle attività di digital transformation e di internazionalizzazione delle aziende.

Il manager ha intrapreso il suo percorso professionale in Francia, dove ha lavorato nel Gruppo Mulliez, grande impero del commercio al dettaglio con al di sotto del suo controllo, differenti gruppi di negozi al dettaglio, tra cui Leroy Merlin. Ruolo quest’ultimo, che lo ha fatto divenire CEO della filiale italiana Kiabi per appoggiare, in un secondo momento, l’insegna Celio.

Ha lavorato inoltre all’interno del Gruppo Percassi, dove ha coordinato lo sviluppo internazionale del marchio Kiko Milano e curato gli accordi di partnership con i brand internazionali del gruppo, fino a divenirne CEO. Si è occupato altresì del gruppo Trussardi, entrando all’interno del CdA per sostenere il piano di espansione e l’accordo con il fondo di private equity 4R. Nel corso degli ultimi anni ha approvato le sue conoscenza nella conduzione delle tematiche legate alla corporate governance e all’innovazione collaborando con aziende del calibro di abMedica, The Human Company e Goovi, brand nato dalla combinazione di ingredienti naturali con la filosofia Good Vibes lanciato insieme a Michelle Hunziker e il Gruppo Artsana, oltre a sorreggere il progresso internazionale del brand di stationary Legami.

Maurizio Minuti, presidente di Euronics Italia ha comunicato:

“Siamo lieti di annunciare l’ingresso di Massimo Dell’Acqua alla guida del nostro Gruppo in un momento in cui stiamo assistendo a forti e veloci trasformazioni nei comportamenti dei consumatori. Questa nomina è il risultato del processo di cambiamento avviato con lungimiranza già dal 2018 dal Cda presieduto da Alessandro Butali, che ringrazio per il lavoro svolto in questi anni.