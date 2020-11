Poste italiane, un francobollo celebra i 10 anni del MAXXI

C’è anche un francobollo dedicato per celebrare i 10 anni del MAXXI, il Museo nazionale delle arti del XXI secolo. E’ stato emesso ieri dal ministero dello Sviluppo economico ed è distribuito da Poste italiane (nella foto, il condirettore generale Giuseppe Lasco). Il francobollo, appartenente alla serie tematica “le Eccellenze del sapere” rappresenta il particolare più iconico dell’edificio progettato da Zaha Hadid, lo scenografico aggetto con la vetrata che affaccia sul quartiere Flaminio. Lo completano la leggenda ’10° Anniversario della Fondazione’, il logo del MAXXI, l’acronimo sciolto ‘Museo nazionale delle arti del XXI secolo’, la scritta ‘Italia’ e l’indicazione tariffaria ‘B’. Il bozzetto è a cura di Gaetano Ieluzzo.

“Siamo orgogliosi di questo riconoscimento – dice Giovanna Melandri, presidente della Fondazione MAXXI – da 10 anni siamo impegnati per fare del MAXXI più di un museo: un laboratorio di futuro aperto a ogni linguaggio della contemporaneità e al dialogo tra arte, scienza e intelligenza artificiale, un luogo di studio e ricerca, di incontri e collaborazioni, uno spazio di tutti. E’ bello pensare che, anche in un momento in cui gli spostamenti sono ridotti – aggiunge – tramite questo francobollo il MAXXI continui a viaggiare e ad arrivare nelle case di tutti”.

Il francobollo misura 30x40mm, è stato tirato in 400mila copie e si può acquistare negli uffici postali a una tariffa di €1,10 (tariffa B). E’ stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo Spazio Filatelia Roma.