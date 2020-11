L’università di Udine si è aggiudicata dei premi del Decision Science Institute per studi sul management

L’Università degli studi di Udine si è aggiudicata due dei sei premi del Decision Science Institute, l’associazione internazionale che raggruppa oltre 5.000 docenti e ricercatori di management nelle Università di tutto il mondo. Lo ha comunicato lo stesso ateneo. Durante la 51/a edizione della conferenza annuale, organizzata dal 21 al 23 novembre a San Francisco (Stati Uniti), sono state presentate e valutate oltre 1.000 ricerche sviluppate in ambito economico-gestionale provenienti da 55 Paesi del mondo: sei le commissioni valutatrici che hanno lavorato a porte chiuse per le aggiudicazioni, due delle quali hanno assegnato un premio allo stesso gruppo di ricerca dell’Università di Udine, coordinato dai professori Guido Nassimbeni e Marco Sartor, per due studi dedicati al tema delle certificazioni d’impresa. “E’ la prima volta che Uniud si aggiudica due riconoscimenti di così alto livello – hanno commentato Guido Nassimbeni e Marco Sartor – che garantiscono visibilità, prestigio e nuove opportunità di collaborazione internazionale al gruppo di lavoro, ma più in generale al corso di studi in ingegneria gestionale e all’ateneo friulano. Un biglietto da visita d’eccezione per tutto il mondo universitario italiano”.