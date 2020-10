Moby e Tirrenia, polizza multirischi per la prossima estate

Quest’anno Moby (nella foto, Achille Onorato amministratore delegato di Moby) e Tirrenia regalano la polizza multirischi per chi prenota entro il 31 dicembre per le destinazioni Sardegna, Corsica e Sicilia. La polizza – spiega una nota – comprende il rimborso completo del biglietto in caso di annullamento per qualsiasi evento imprevisto, oggettivamente documentabile, con una copertura speciale in caso di infezione da Covid 19 durante il periodo di soggiorno o per l’interruzione del soggiorno a seguito di quarantena. Le prenotazioni per l’estate 2021 in Sardegna, Sicilia, Corsica si sono aperte ieri e nei prossimi giorni saranno disponibili anche quelle per l’isola d’Elba.