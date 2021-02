Prysmian fornirà 770 km di cavi sottomarini in Brasile

Prysmian (nella foto, l’a. d. Valerio Battista) fornirà 770 km di cavi sottomarini in fibra ottica per le telecomunicazioni per il progetto Norte Conectado assegnato da Rnp, internet provider brasiliano, che collegheranno la città di Macapá a Santarém e Alenquer, situate nel nord della regione amazzonica. Il Norte Conectado Program, spiega una nota, punta ad ampliare e migliorare l’infrastruttura per le telecomunicazioni, la sicurezza di rete e la resilienza della connettività nel nord del Brasile, attraverso l’implementazione di una dorsale in fibra ottica che sarà installata sul letto dei fiumi amazzonici.