F2A, Giorgio Vergani è il nuovo direttore della business unit finance & administration services

Giorgio Vergani è il nuovo direttore della unit finance & administration services (Fas) di F2A, società controllata dal fondo Ardian e leader a livello nazionale nell’outsourcing in ambito HR e F&A. Vergani ricoprirà la veste di responsabile dei servizi messi a disposizione da Fas ai clienti nei settori della consulenza e gestione nelle aree back-office amministrativo, contabilità, management (report dirigenziali), funzione Afc (principi IAS/IFRS e bilanci) e compliance fiscale e societaria, secondo vari prototipi di esternalizzazione, dal Bpo all’assistenza. Il nuovo direttore darà conto direttamente a Raul Mattaboni, che dal 2017 fa parte di F2A in veste di Ceo e vicepresidente.

Vergani dà inizio alla sua attività in F2A dopo un’esperienza di ben vent’anni in Kpmg per la quale ha ricoperto incarichi di sempre maggiore responsabilità, a partire da senior manager fino ad associate partner. Nel corso della sua carriera professionale nell’ambito finanziario, ha sviluppato spiccate capacità in progetti di finance transformation, revisione contabile, attività di post-deal integration, M&A, transaction services e conversione ai nuovi principi contabili italiani e internazionali.

Afferma Vergani: “Sono estremamente entusiasta di iniziare questo nuovo capitolo della mia vita professionale alla guida di un team forte e coeso di 150 risorse orientate al cliente. La solidità di F2A, una realtà attiva da oltre 60 anni nel settore dell’outsourcing nazionale ed internazionale, e il suo chiaro orientamento all’innovazione rappresentano per me l’opportunità di mettere a disposizione il mio profondo know-how per offrire soluzioni tecnologicamente evolute e all’avanguardia. Credo fortemente, infatti, che la sinergia tra uomo e tecnologia sia assolutamente proficua per i CFO, le aziende stesse e il mercato intero”.