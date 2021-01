Franco Rossi e Gianluca Canito, nominati rispettivamente responsabile della funzione compliance e antiriciclaggio e Chief Financial Officer di Banca Popolare di Bari

Tra i vertici a diretto riporto del ceo, dott. Giampiero Bergami, tra gli altri, rientrano proprio il manager Franco Rossi e Gianluca Canito, di Banca Popolare di Bari, controllata da Mediocredito Centrale S.p.A e facente parte del costituendo Gruppo Bancario avendo quest’ultima quale società capogruppo. E’ stato nominato per potenziare e consolidare il team.

Giampiero Bergami, CEO di Banca Popolare di Bari

Il manager Rossi acquisisce la responsabilità della Funzione Compliance e Antiriciclaggio, mentre, Caniato viene investito della carica di Chief Financial Officer.

Nomina, quella dei manager Rossi e Caniato, successa in seguito alla nomina di una schiera di altri nomi che risponderanno direttamente all’amministratore delegato, Giampiero Bergami. Alberto Beretta in qualità di Chief Lending Officer e Cathia Cortinovis, che è la nuova Responsabile della Funzione Internal Auditing.



Giampiero Bergami, Ceo di Banca Popolare di Bari:

“Esprimo grande soddisfazione per il team che siamo riusciti a ingaggiare che rafforzerà la squadra di leader esistente e sarà parte determinante del processo di trasformazione dell’Istituto nei prossimi anni. Si tratta del primo passo di un percorso di rinnovamento che accompagnerà la banca e tutti i suoi stakeholder verso obiettivi sempre più ambiziosi in un momento cruciale per la trasformazione del Paese e per l’intero scenario italiano”.