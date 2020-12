L’iPhone 12 è lo smartphone 5G più venduto al mondo

Analisti, segue il Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G

A ottobre l’iPhone 12 è diventato lo smartphone 5G più venduto al mondo, seguito da iPhone 12 Pro, altro modello presentato a ottobre dall’azienda di Cupertino. Lo certifica la società di analisi Counterpoint. Insieme, i due dispositivi della Mela, valgono quasi un quarto di tutte le vendite di terminali 5G nel mondo. Le vendite risultano elevate negli Stati Uniti, ma anche in Cina e Giappone, dove i terminali Apple di ultima generazione si confrontano con terminali Android di costruttori locali.

Secondo gli analisti, questo rappresenta una spinta all’adozione della tecnologia 5G mmWave per il momento disponibile solo nei modelli Apple venduti in Usa, che è più che raddoppiata dal 5% di settembre al 12% in ottobre proprio grazie agli iPhone 12 e spingerà gli operatori a velocizzare installazione e reti con questa tecnologia.

Al terzo posto dei dispositivi 5G più venduti, c’è Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G in commercio dal mese di settembre. Al quarto e quinto posto troviamo rispettivamente Huawei Nova 7 5G e Huawei P40 5G. Al sesto posto Oppo A72 5G e al settimo Huawei P40 Pro 5G.





ANSA