Poste Italiane, un francobollo celebrerà la fondazione della città greca di Lentinoi

Un francobollo celebrerà la fondazione della città greca di Lentinoi, avvenuta nel 729 a.C. Lo emetterà Poste italiane (nella foto, l’a. d. Giuseppe Lasco) il prossimo anno. A darne notizia è il senatore del Movimento 5 Stelle Fabrizio Trentacoste. La colonia calcidese diede origine alle comunità di Lentini e, alla metà del XVI sec., di Carlentini, nel Siracusano. Il ministero dello Sviluppo economico ha autorizzato l’emissione filatelica, che avverrà il prossimo giugno. “L’emissione del francobollo – continua Trentacoste – si inserisce nell’ambito delle celebrazioni e delle iniziative dedicate all’importante ricorrenza, ed è stata resa possibile grazie all’impegno profuso da Italia Nostra e dalla Pro Loco, che stanno rivolgendo la loro attenzione alle imprese e agli operatori culturali, alle scuole, alle associazioni locali e ai cittadini. Contribuire al raggiungimento di questo risultato – conclude il parlamentare Cinquestelle – è stato emozionante e ringrazio il viceministro Stefano Buffagni per l’interesse mostrato. Da archeologo e guida turistica, è per me l’ulteriore occasione per raccontare un territorio unico per stratificazione culturale, dal Neolitico al Barocco, attraversando l’Età classica e il Medioevo, durante 4 millenni di storia”.