Ferrero Spa, l’utile è stabile

Ferrero Spa, holding delle attività italiane, ha generato nel periodo tra il primo settembre 2019 e il 31 agosto 2020 un utile d’esercizio di 223,3 milioni di euro, in crescita di 1,1 milioni. Confermata la centralità dell’Italia con investimenti per circa 125 milioni di euro nei quattro stabilimenti del Paese. In evidenza i risultati di Ferrero Commerciale Italia che ha registrato una crescita del 3,5% delle vendite sul mercato nazionale, con un fatturato in crescita a 1,527 miliardi di euro nell’esercizio 2019-2020.