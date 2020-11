Nasce Milano Duomo Card

Il Duomo di Milano, miracolo di pietra e di fede nel cuore della città. Avete mai sognato una chiave per aprire le porte di tutti i suoi segreti? Grazie alla nuova “Milano Duomo Card”, sviluppata dalla Veneranda Fabbrica del Duomo, l’ente istituito nel 1387 per la costruzione e la valorizzazione della Cattedrale, tutto questo è da oggi possibile. Un vero e proprio passaporto per la cultura, facile e multiuso, da acquistare e da regalare, disponibile dal 25 novembre 2020 sul sito ufficiale duomomilano.it e, a partire da febbraio 2021, nelle librerie Mondadori limitrofe al Duomo: il Mondadori Megastore di Piazza del Duomo e Rizzoli Galleria. La card, disponibile in varie tipologie, anticipa l’esperienza di visita (con biglietti e percorsi per il Duomo, le Terrazze, l’Area Archeologica e accesso illimitato al Museo del Duomo per un anno, usufruibili alla riapertura) grazie ai contenuti multimediali di approfondimento per esplorare tutti i tesori della Cattedrale e per seguirne i restauri, accessibili da un’area riservata. E ancora, con la possibilità di scegliere un omaggio dalla collezione ufficiale del Duomo, tra cui l’ormai celebre “Panettone del Duomo di Milano”. Un acquisto che vuole essere innanzitutto solidale poiché, in un momento di grande difficoltà per la cultura e per il turismo a causa della pandemia, scegliere la “Milano Duomo Card” significa innanzitutto sostenere il Duomo ed i suoi interventi di restauro. La card, infatti, è una risposta all’emergenza sanitaria che ha comportato, il 5 novembre scorso, una nuova sospensione delle visite al Duomo. Una situazione difficile da affrontare per la Fabrica del Domm. Il 2019 si è chiuso con un record di presenze turistiche: sono stati 2,8 milioni circa i turisti in visita al Complesso Monumentale durante l’anno. La previsione per il 2020, purtroppo, è di non superare i 550.000 visitatori circa, con un calo di oltre l’80% delle presenze. E sempre per sostenere il Duomo di Milano, nasce “Capolavori”: una nuova iniziativa che porterà finalmente alla luce i sorprendenti tesori custoditi all’interno dell’antico Archivio della Veneranda Fabbrica del Duomo e non solo. Dal 25 novembre, sempre su duomomilano.it e, a partire da dicembre, nelle librerie Mondadori Megastore di Piazza del Duomo e Rizzoli Galleria, sarà infatti possibile acquistare alcune riproduzioni delle più rare stampe e del più esclusivo patrimonio fotografico della Cattedrale, dall’Ottocento al Novecento, con straordinari scorci sulla Milano di ieri, per addentrarsi tra le guglie, antichi viottoli e dettagli scomparsi. Le riproduzioni potranno essere ordinate in vari formati anche a domicilio, anche già incorniciate e con certificato di garanzia con timbro a secco. «Con la sua inesausta vena creativa, nonostante il lockdown che colpisce in modo totalizzante la cultura e il turismo e che ci auguriamo di superare molto presto, la Veneranda Fabbrica continua a lavorare attraverso i propri cantieri di restauro per continuare a far risplendere l’infinita bellezza della Cattedrale, pronta ad accogliere i nuovi visitatori che ne varcheranno le soglie per affiancarsi ai fedeli che in questi giorni d’Avvento vivono il Duomo in un clima di sobrietà e di raccoglimento interiore. Grazie alle iniziative Milano Duomo Card e Capolavori sarà possibile scegliere un dono solidale per sostenere il lavoro della Fabbrica. Con grande piacere, il Maestro Beatrice Venezi, che aveva giù avuto occasione di incontrare il Duomo, ospite della conferenza di apertura della settima stagione 2019-2020 della nostra Scuola della Cattedrale, partecipe in autentica empatia delle sofferenze del mondo della cultura ed in particolare della musica in questo tortuoso periodo, ha raccolto il nostro invito ad essere ambasciatrice universale della Veneranda Fabbrica e delle sue iniziative. Al Maestro Venezi esprimo la sincera gratitudine delle due anime che sostengono il Duomo, la Fabbrica e il Capitolo Metropolitano, per aver accolto a cuore aperto l’invito» sono le parole di Mons. Gianantonio Borgonovo, Arciprete del Duomo di Milano. «In un momento così difficile per la nostra società è fondamentale il sostegno da parte di tutti noi per preservare il valore del nostro grande patrimonio culturale e artistico. Sono onorata di essere stata chiamata in qualità di ambasciatore di questo progetto volto a sostenere il restauro del Duomo di Milano, un patrimonio dell’umanità ma anche un simbolo dell’Italia produttiva, creativa ed eccellente che tutto il mondo conosce e ammira» commenta il Maestro Beatrice Venezi. «Per Mondadori Retail è un onore essere a fianco della Veneranda Fabbrica in questo importante progetto a favore degli interventi di restauro del Duomo: non solo un simbolo di Milano, ma anche patrimonio inestimabile del nostro Paese e della nostra storia. Con le nostre librerie siamo parte integrante del territorio, delle comunità, dei quartieri e delle città, specialmente in questa piazza alla quale noi tutti siamo legati. Oggi più che mai la solidarietà e la collaborazione si rivelano essenziali per continuare a promuovere la cultura e i suoi valori» ha dichiarato Carmine Perna, amministratore delegato di Mondadori Retail. La Veneranda Fabbrica del Duomo non interrompe il proprio lavoro: per affrontare questa complessa situazione di prova, trasforma ancora una volta la bellezza in valore, per portarla direttamente nelle case dei milanesi, di tutti gli italiani e di coloro che anche dall’estero vogliono continuare a scrivere questa storia di marmo senza tempo. Per una sfida a misura Duomo.

Acquistare o regalare una “Milano Duomo Card” è facilissimo. Clicca sulla sezione dedicata sul sito ufficiale duomomilano.it e scegli la tua card, a partire da € 30,00.

Puoi scegliere differenti tipologie, tra cui:

• GARGOYLE: ingresso omaggio Duomo Pass lift per il titolare e tariffa ridotta per ospiti, ingresso omaggio illimitato al Museo del Duomo per il titolare – € 30,00.

• VOLTA: ingresso omaggio Duomo Pass lift per 2 persone e tariffa ridotta per ospiti, ingresso omaggio illimitato al Museo del Duomo per 2 persone – € 60,00.

• TIBURIO: ingresso omaggio Duomo Pass lift per 3 persone e tariffa ridotta per ospiti, ingresso omaggio al Museo del Duomo per 3 persone – € 80,00.

• GUGLIA: ingresso omaggio Duomo Pass lift per 4 persone + biglietti ridotti per gli ospiti e ingresso illimitato al Museo del Duomo per 4 persone – € 100,00.

Il Biglietto Duomo Pass Lift, usufruibile per una sola volta in una data a scelta, include l’accesso a Duomo, Area Archeologica, Salita alle Terrazze in ascensore, oltre naturalmente al Museo del Duomo ed alla Chiesa di San Gottardo in Corte. Con la card, l’accesso al Museo del Duomo ed alla Chiesa di San Gottardo in Corte è illimitato per tutto il periodo di validità. Per tutta la durata di validità della card, avrai diritto a vari benefit, tra cui:

– Accesso (con un codice rilasciato al momento dell’acquisto) ai contenuti multimediali della sezione riservata “Milano Duomo Card” dedicata ai segreti del Duomo sul sito ufficiale duomomilano.it, in costante aggiornamento;

– Omaggio di 1 gadget dalla collezione ufficiale del Duomo di Milano, a scelta tra una selezione di proposte, tra cui “Il Panettone del Duomo” (500 grammi) fino a esaurimento scorte. Gli oggetti individuati potrebbero essere soggetti a disponibilità limitata: in caso di esaurimento scorte la selezione verrà aggiornata;

– Sconto del 10% per le visite guidate prenotabili sul sito duomomilano.it; – Sconto del 10% per gli acquisti al Duomo Shop e online; – Priority lane per il ritiro di biglietti senza fare la coda;

– Iscrizione alla newsletter ufficiale “Duomo di Milano”;

– Prenotazioni anticipate per gli eventi ufficiali promossi dalla Veneranda Fabbrica del Duomo.

Tutte le tipologie di “Milano Duomo Card” sono valide fino al 31 dicembre dell’anno in cui vengono acquistate. Le “Milano Duomo Card” acquistate nel 2020 saranno valide per tutto il 2021. La card può essere ritirata fisicamente presso la Biglietteria del Duomo, anche al momento della visita (usufruendo nel frattempo degli altri benefit) o richiesta al proprio domicilio (nell’ultimo caso potrebbe essere richiesto un contributo per le spese di spedizione). Inoltre, grazie alla partnership con Mondadori Retail, le card saranno acquistabili a partire dal mese di febbraio 2021 anche presso il Mondadori Megastore di Piazza del Duomo, 1 e presso la libreria Rizzoli Galleria (Galleria Vittorio Emanuele II, 11/12).