Massimo Iberti nominato Cfo di Finix Technology Solutions

E’ stato designato il manager Massimo Iberti come Cfo di Finix Technology Solutions, hub attivo come distributore esclusivo della commercializzazione per l’Italia dei prodotti Fujitsu e con la principale società giapponese di ICT, ha annunciato la nomina di Massimo Iberti

Iberti gode di una profonda esperienza lavorativa di oltre dieci anni, al seguito della quale, è entrato a far parte del Gruppo Finix. Percorso professionale che ha maturato in Diebold e Diebold Nixdorf, dove ha acquisito la mansione di Financial Director South Europe e ceo per l’Italia. In passato, si è sia occupato di realtà strutturate e complesse e sia di startup del mondo Telco, coordinando momenti di forte mutamento e innovazione: la sua esperienza spazia da Fastweb a Pioneer Electronics, da YourVoice a Kpmg.