Davide Tesoro Tess nominato EVP Advertising, Partnership & Distribution di Sky Italia

E’ stato designato il manager Davide Tesoro Tess come responsabile della concessionaria di pubblicità di Sky Media. E’ nuova anche l’organizzazione per la comunicazione

Nuove designazioni in Sky Italia, dopo le uscite di Giovanni Ciarlariello e Riccardo Pugnalin rispettivamente chief media, digital and data officer e EVP corporate communication, news & public affairs. Ciarlariello aveva precedentemente il compito di gestire la sezione pubblicità Sky Media sulla concessionaria. Ruolo che verrà ceduto al manager Davide Tesoro che acquisirà la mansione di EVP Advertising, Partnership & Distribution per l’Italia.



Tesoro Tess è entrato a far parte del team di sky assumendo la responsabilità della struttura strategy. Durante il suo percorso lavorato ha sviluppato 15 anni di esperienza in consulenza strategica a livello internazionale, curandosi in particolar modo di M&A e di innovazione di modelli di business nei comparti delle telecomunicazioni, dei media e dell’intrattenimento, dello sport e dei beni di lusso.

Precedentemente alla sua entrata in Sky, ha riacquisito il ruolo di managing partner presso la sede di Value Partners di Londra. Per quello che concerne la comunicazione, la manager Sarah Varetto, correntemente capo Bigger Picture, Inclusion e Internal Communications ed ex direttrice di Skytg24, diventa EVP Communications, Inclusion & Bigger Picture. In questa nuova mansione ha la responsabilità delle attività di comunicazione corporate, delle comunicazioni istituzionali e di publicity/ufficio stampa conservando le sue attuali funzioni.

Roberto Scrivo sarà alla guida della struttura di public affairs mentre la Direzione Sky TG24, guidata da Giuseppe De Bellis, che derivava da Pugnalin, notificherà direttamente ad Andrea Zappia, EVP and CEO New Markets and Business Development, e funzionalmente a Ibarra.