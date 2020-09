Ultime sui ballottaggi. Di Maio in Puglia, Basilicata, Campania e Sicilia

Prossimo fine settimana fitto di impegni elettorali per il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, al Sud per una serie di appuntamenti in vista dei ballottaggi dove sono impegnati esponenti del Movimento 5 stelle.

Venerdì 25 Di Maio sarà in Puglia e Basilicata. Alle 11,30, ad Andria, incontrerà le aziende del territorio; alle 17, a Manduria, l’iniziativa “Un caffè con i cittadini; in serata, alle 20,30 a Matera, incontro con i cittadini. Sabato 26 tappe in Campania, alle 11,30 ad Ariano Irpino; alle 14,30 a Giugliano e alle 16 a Pomigliano d’Arco. Domenica 27 settembre, infine, serie di incontri in Sicilia: alle 12,30 a Casteltermini; alle 17,30 a Milazzo; alle 19 a Barcellona Pozzo di Gotto e alle 21,30 a Termini Imerese.