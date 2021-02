Saliscendi / LaVerità

di Cesare Lanza per LaVerità

Mario Draghi

Il nuovo capo del governo si fa apprezzare anche da critici e osservatori poco propensi a farlo santo subito. Piace l’attenzione per il fisco (con riforme ispirate al sistema danese) e la scuola (dopo i vari pasticci attribuiti all’ex ministro Azzolina). Dai primi provvedimenti si capirà se l’ex dominus del Bce riuscirà a raggiungere i traguardi falliti o rinviati dall’ex governo Conte.

Astrazeneca

Oltre agli over 55, il vaccino Astrazeneca è sconsigliato anche a diabetici, cardiopatici e oncologici. Tiene sempre banco l’argomento vaccini: in modo particolare, quello italo-inglese di Astrazeneca approvato dall’Aifa. A causa del basso numero di test condotti sulla popolazione più anziana «scarsamente rappresentata», non si hanno evidenze di quale potrà essere la reale protezione.

Rino Gattuso

Un successo importante, quello del Napoli sulla Juventus! Ha restituito entusiasmo alla squadra e ai tifosi e, soprattutto, ha compattato la solidarietà dell’ambiente con l’allenatore, impegnato in una disputa, sotterranea ma evidente con il presidente De Laurentiis. Addirittura si mormorava che Ringhio fosse sul punto di essere esonerato.

Luigi Sartor

Scandalo a Lesignano Palmia, frazione della montagna parmense, dove la Guardia di Finanza ha posto agli arresti domiciliari Luigi Sartor, 46 anni, ex difensore di Juventus, Inter, Roma e Parma. Trovato dai finanzieri assieme a un complice mentre stava curando una serra particolare: 106 piante di marijuana che coltivava in un casolare…

Antonio Conte

Ha raggiunto la vetta della classifica spodestando il Milan ed è atteso da una sfida tra le più importanti della sua carriera. Ha vinto tre scudetti con la Juve, ma ha lasciato un pessimo ricordo a Torino, come dimostra lo scontro con Agnelli. Ora Conte è favorito sia per il derby di domenica con il Milan, inaspettatamente bastonato dallo Spezia, sia per lo scudetto.

Andrea Pirlo

Doppio flop dell’allenatore della Juve, in serie A e in Champions. In campionato ha perduto a Napoli, in Champions si è fatto battere dal Porto. La Juve era in svantaggio 2-0, poi negli ultimi istanti Chiesa è riuscito a segnare e a questo gol sono aggrappate le speranze di Pirlo per non essere eliminato dal torneo europeo.