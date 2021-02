Covid, Bonaccini: non so se sia l’inizio della terza ondata

“Non so se sia l’inizio della terza ondata. Stiamo monitorando la situazione territorio per territorio. Laddove ci sono problemi bisogna intervenire tempestivamente. Con il conforto degli esperti dobbiamo capire nel Paese, e per quanto ci riguarda in Emilia Romagna, come comportarci. Bisogna essere molto seri e attenti”: lo ha detto Stefano Bonaccini, ospite di Mattino 5, spiegando la decisione di aver disposto una zona arancione scuro per 14 Comuni dell’Emilia Romagna da domani fino all’11 marzo. “In Europa, la terza ondata ad esempio in Germania e in Gran Bretagna è già arrivata da settimane. Cerchiamo qui di fare il meglio possibile per contenerla e contrastarla”, ha concluso il governatore