Aumentato il numero degli alberghi all’asta

Il numero degli alberghi all’asta in Italia è aumentato del 7% in sei mesi. Le procedure in corso che riguardano alberghi, bed & breakfast, motel, campeggi e simili sono infatti 128, a fronte delle 120 rilevate all’inizio di luglio 2020. Lo rileva il rapporto semestrale sulle aste immobiliari del Centro Studi Sogeea, presentato in Senato. E spiega: “Una crescita che conferma e, anzi, accentua la tendenza emersa lo scorso anno, quando si era registrato un incremento rispetto all’estate”. Quasi il 30% degli immobili oggetto dell’analisi è localizzata nel Nord. La regione italiana con più strutture all’asta il Lazio con 16, in Sicilia 15 e in Sardegna 13 alberghi in vendita.