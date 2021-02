TikTok stringe accordo con Shopify per lo sviluppo del social commerce

TikTok e Shopify hanno stretto una partnership per lo sviluppo del social commerce, ovvero la vendita di prodotti e servizi attraverso piattaforme digitali e social media, diventati oggi la nuova vetrina virtuale del commercio. È questo, in sintesi, l’obiettivo dell’alleanza tra TikTok, la destinazione leader per i video brevi da dispositivi mobili, e Shopify, una delle più avanzate piattaforme e-commerce a livello globale, che è già attiva negli Stati Uniti da ottobre 2020 e da oggi si estende anche in Europa e in particolare in Italia, Francia, Spagna, Germania e Regno Unito. Grazie all’accordo, le imprese che nel nostro Continente hanno scelto la piattaforma e-commerce Shopify per gestire il proprio negozio online potranno mettere in vendita i propri prodotti e servizi attraverso campagne pubblicitarie, dirette alla community di TikTok. E più nel dettaglio attraverso i cosiddetti Shoppable Ads, contenuti video che permettono di accedere direttamente allo shop online del brand. La partnership, afferma una nota, rientra nell’offerta dedicata alle Pmi di TikTok che, lo scorso anno, ha lanciato il TikTok Hub, una nuova piattaforma a disposizione delle piccole e medie imprese che fornisce consigli e soluzioni per aiutare le imprese ad attrarre nuovi clienti e fidelizzare quelli esistenti. “La pandemia ha segnato un anno di trasformazione irreversibile per il commercio a livello globale, cambiando da un lato le modalità in cui gli imprenditori pensano, avviano e gestiscono la propria attività e dall’altro il modo in cui i consumatori scelgono di fare acquisti. Oggi, gli utenti, soprattutto i più giovani, comprano anche e soprattutto sui social media e sulle piattaforme digitali ed è lì che i brand devono farsi trovare.” commenta Paolo Picazio, Head of Market Development di Shopify.

“Gli ultimi 12 mesi sono stati estremamente difficili per tutti, in particolare per le aziende che a causa della pandemia hanno avuto problemi a raggiungere il proprio pubblico. Per questo siamo entusiasti della partnership siglata con Shopify, attraverso la quale siamo in grado di offrire ai loro merchant ulteriori possibilità di raggiungere un nuovo target di consumatori su TikTok e aumentare le vendite in modo semplice, efficace ed accurato”, ha dichiarato Adriano Accardo, Managing Director Global Business Solutions di TikTok Southern Europe.