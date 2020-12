Wartsila Italia premiata con il Global Mike Award 2020

Wartsila Italia è stata premiata con il “Global Mike Award 2020” come most innovative knowledge enterprise. Il Mike Award nasce nel 1998 a Londra con l’obiettivo di unire mondo accademico e manageriale, in uno sforzo volto ad identificare le migliori pratiche manageriali utilizzate per coltivare e convertire la conoscenza aziendale in innovazione, sia in termini di processo che di prodotti e servizi. Dopo essere stata selezionata tra le migliori aziende a livello nazionale per concorrere per il Global Most Innovative Knowledge Enterprise (Mike) Award, Wartsila Italia – afferma una nota della soietà – è stata insignita del premio ed inserita tra le 20 migliori aziende al mondo nel riuscire ad implementare pratiche manageriali che consentano di creare un percorso di innovazione, basato non solo sulla tecnologia, ma su un processo continuo di miglioramento fondato sulla conoscenza. “Questo riconoscimento – ha dichiarato il presidente Andrea Bochicchio – conferma la correttezza della visione di Wartsila Italia; visione che si integra nella strategia di Wartsila a livello globale, sostenuta ed applicata quotidianamente in Italia, e che ci vede parte integrante di una transformazione che si fonda sull’idea innovativa di creare una network internazionale di eccellenze ed open innovation. E’ un successo di tutte il personale di Wartsila Italia che mi riempie di orgoglio”.