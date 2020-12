Carel, bonus straordinario ai propri dipendenti 

Carel Industries, azienda quotata in Borsa italiana, ha deciso di destinare un bonus straordinario ai propri dipendenti italiani, come segnale di gratitudine e riconoscenza per l’impegno e la professionalità profuse in questo difficile 2020. Nei primi nove mesi del 2020, infatti, il Gruppo Carel ha registrato ricavi in leggera crescita ed una profittabilità sostanzialmente in linea con lo scorso anno. Risultati importanti che hanno spinto i vertici aziendali a procedere nell’attribuzione di un bonus straordinario di 500 euro a tutti i 1700 dipendenti delle sedi italiane, che verrà erogato entro la fine dell’anno. “Siamo orgogliosi e felici di poter annunciare questa gratifica straordinaria. In tutto il mondo, i nostri colleghi hanno dimostrato impegno e dedizione costanti in un contesto difficile che ha minato molte certezze personali e professionali. Grazie a loro, abbiamo però saputo reagire e trovato risposte nuove a situazioni e incertezze inedite” ha dichiarato Francesco Nalini, Amministratore Delegato del Gruppo.