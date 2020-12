Duferco, fine dell’alleanza con Nucor

E’ stato firmato il closing dell’operazione che sancisce la fine dell’alleanza tra Duferco e l’americana Nucor. «Dopo nove mesi di amichevoli ma complesse discussioni, con la firma e il financial closing si è conclusa la trattativa che ha visto lo scioglimento della joint-venture tra il gruppo Duferco e Nucor in Duferdofin, azienda leader italiana nella produzioni di travi e profili per le costruzioni» ha affermato Antonio Gozzi, Presidente di Duferco Italia Holding, che ripercorre la storia e ricorda i valori della joint-venture. «Sono stati dodici anni di collaborazione fantastica con la prima siderurgia statunitense nei quali la nostra azienda industriale è cresciuta molto grazie anche all’apporto economico, finanziario e di knowhow del partner americano. Il rammarico è di non essere riusciti a raggiungere in questo periodo i risultati che legittimamente Nucor si attendeva dalla JV. Purtroppo il Covid, le sue conseguenze sul taglio degli investimenti di Nucor negli Usa, la nostra volontà di andare avanti comunque sull’investimento del nuovo treno di laminazione a San Zeno, già concordato e deciso da tempo, hanno causato una di quelle situazioni di divergenza strategica che purtroppo talvolta accadono anche tra i partner più affiatati. Per Duferco è stato un grande onore essere partner di Nucor – prosegue Gozzi – e grazie a questa collaborazione abbiamo ancor meglio compreso e apprezzato lo spirito e la cultura industriale statunitense perfettamente incarnata dagli uomini di Nucor”.