Sustainability Day Acea, mercoledì andrà in onda l’evento online

Il Sustainability Day Acea, giunto alla seconda edizione, nasce dalla volontà e dall’esigenza del Gruppo Acea di approfondire e curare le azioni di comunicazione sul territorio verso gli stakeholders, mettendo in campo iniziative ispirate ai più moderni paradigmi dello sviluppo sostenibile.

Acea si fa quindi promotrice, anche quest’anno, di un momento di confronto con qualificati esperti e rappresentanti istituzionali per fare il punto sui nuovi scenari: la situazione emergenziale in atto e le crisi che ne derivano, impattanti sui vari aspetti della vita individuale e collettiva, ma anche le concrete possibilità che possono emergere per rendere la crisi una vera opportunità di sviluppo equo e sostenibile.

Come nella passata edizione, Acea vuole aprire le porte al pubblico, ai media e agli addetti ai lavori attraverso un evento, costruito totalmente in modalità digitale in coerenza con l’ultimo DPCM, per illustrare il costante impegno verso la ricerca di un equilibrio strategico, tra priorità economiche, sociali e ambientali, orientato allo sviluppo di soluzioni innovative per migliorare la qualità delle proprie attività all’interno dei valori cardini della Sostenibilità. Mercoledì andrà in onda l’evento online.

PROGRAMMA

Ore 10.00 SALUTI DI BENVENUTO E APERTURA LAVORI

Michaela Castelli – Presidente Acea

Ore 10.10 – 10.50 TERRITORI E RETI PER UNA RESILIENZA TRASFORMATIVA: COMPRENDERE LA LEZIONE COVID

Intervengono:

Gabriella Chiellino – Membro del CdA e Presidente Comitato Etica e Sostenibilità Acea

Membro del CdA e Presidente Comitato Etica e Sostenibilità Acea Filomena Maggino – Presidente della Cabina di regia Benessere Italia

– Presidente della Cabina di regia Benessere Italia Enrico Giovannini – Portavoce Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile

– Portavoce Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile Roberto Morassut – Sottosegretario Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare

Ore 10.50 – 11.45 VISIONI STRATEGICHE PER UN FUTURO SOSTENIBILE

Intervengono:

Paola De Micheli – Ministra Infrastrutture e Trasporti

– Ministra Infrastrutture e Trasporti Giuseppe Gola – Amministratore Delegato Acea

– Amministratore Delegato Acea Francesca Bria – Presidente Fondo Nazionale Innovazione CDP

– Presidente Fondo Nazionale Innovazione CDP Andrea Guerrini – Componente del Collegio ARERA

– Componente del Collegio ARERA Carlo Cici – Head of Sustainability Practice The European House – Ambrosetti

Ore 11.45 – 12.05 INTERVENTI E SHORT VIDEO SU AZIONI E PROGETTI PER ACCOMPAGNARE IL CAMBIAMENTO

Anna Varriale – Responsabile Tutela Risorsa Idrica Acea Ato 2, Alessandro Filippi – Responsabile Area Industriale Ingegneria e Servizi Acea

– Responsabile Tutela Risorsa Idrica Acea Ato 2, – Responsabile Area Industriale Ingegneria e Servizi Acea Valerio Marra – Responsabile Direzione Commerciale e Trading Acea, Giovanni Vivarelli – Responsabile Area Industriale Ambiente Acea

– Responsabile Direzione Commerciale e Trading Acea, – Responsabile Area Industriale Ambiente Acea Stefano Raffaello Songini – Responsabile Funzione Investor Relations & Sustainability Acea

– Responsabile Funzione Investor Relations & Sustainability Acea Serena Rossetto – Responsabile Ambiente e Sostenibilità RAI per il Sociale, Sabrina Romano – Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti rinnovabili ENEA

– Responsabile Ambiente e Sostenibilità RAI per il Sociale, – Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti rinnovabili ENEA Marinella Soldi – Presidente Fondazione Vodafone

MODERA la Giornalista Mia Ceran.