Anne de Vergeron nominata CEO di Repossi

Change ai vertici di Repossi, casa di gioielli italiana e costruita intorno a quattro generazioni che si susseguono di padre in figlio e di padre in figlia. Secondo quanto comunicato da Wwd, Lvmh, che detiene la maggioranza della maison italiana di fine jewellery da maggio 2019, ha comunicato Anne de Vergeron nuova CEO

Precedentemente, de Vergeron, ha lavorato in Ubs per 16 anni, primo operatore specializzato nel private banking per volumi di gestione, in qualità di consulente finanziaria prima di entrare a fa parte nel 2015 di Lvmh come group director of business development. Nel medesimo anno ha diretto l’acquisto da parte del Gruppo di minoranza iniziale dal brand di gioielli ed è stata inoltre membro del CdA della transazione.

Conseguiti gli studi presso la scuola francese di economia Escp, de Vergeron è stata anche coinvolta



nell’acquisizione della Maison Francis Kurkdjian, ed è stata inoltre membro del consiglio.