Presto partirà il webinar, “Gli strumenti finanziari per il rilancio dell’Abruzzo”

Le piccole e medie imprese possono integrare le garanzie nazionali con la complementare finanza ordinaria nell’ottica di superare le criticità, anche legate al Covid-19, utilizzando strumenti finanziari nazionali. Se ne parlerà durante il webinar “Gli strumenti finanziari per il rilancio dell’Abruzzo”, previsto per giovedì 29 ottobre, a partire dalle ore 9.00, che sarà reso visibile in chiaro sul Portale regionale. Il webinar è frutto dell’iniziativa di Regione Abruzzo che, in collaborazione con Arap, intende dare un nuovo impulso all’uso dei fondi strutturali, consentendo una conoscenza diffusa anche degli strumenti finanziari e delle correlate modalità di accesso nei settori dell’internazionalizzazione, dell’innovazione, degli investimenti per nuovi impianti, delle start up e della transizione verde. Il programma prevede l’introduzione di Emanuela Grimaldi, Capo Dipartimento della Presidenza Regione Abruzzo, dedicata a “Il quadro economico della Regione Abruzzo”.