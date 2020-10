Maxime Didier designato ceo di Comdata

Comdata, società industriale e multinazionale operante nel settore dei servizi alle imprese nelle aree dell’assistenza clienti, della gestione dei processi di back office e di soluzione per il Customer Management, ha comunicato la nomina di Maxime Dieder ad amministratore delegato del gruppo con effetto immediato. Succederà direttamente al manager Alessandro Zunino che ha dato le dimissioni.

Già alla guida di Comdata in Francia, dal 2017, Didier conserva la responsabilità appoggiandola alla sua nuova mansione di ceo del Gruppo. Maxime Didier vanta di una grande esperienza nel settore Bpo-Customer Management, acquisita negli anni sia alla guida di Comdata in Francia, dove è stato responsabile del potenziamento del mercato francese, sia alla presidenza dell’associazione professionale degli operatori di Contact Center francesi, ruolo che ha ricoperto per ben 3 anni.