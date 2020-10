Costantino Marcellini nominato Senior Commercial Director di Jacuzzi Europe

E’ stato designato il manager Costantino Marcellini come Senior Commercial Director di Jacuzzi Europe, multinazionale statunitense fondata dai fratelli italiani Jacuzzi in California.

Jacuzzi Europa comunica la nomina di Costantino Marcellini nelle vesti di Senior Commercial Director. Riportando direttamente a Neil Tunstall, presidente Jacuzzi Brand Emea & Asia, Marcellini coordinerà tutte le funzioni Sales e Marketing per l’Italia e i mercati internazionali del Gruppo attivo nel settore idromassaggio e Spa. Riporteranno a lui Massimo Mirandola in qualità di Italy Sales Director, Andrea Joan nel ruolo di Export Sales Director e Giorgio Terzuolo come Brand and Communication Manager Jacuzzi Europe.

Natio di Fabriano, anno 1969, Marcellini gode di una profonda carriera nel comparto internazionale che lo ha portato negli anni a maturare esperienza e competenze soprattutto grazie al suo supporto offerto in Russia, Romania, Bulgaria, Ucraina e paesi Caucasici all’interno di Whirlphool Corporation, multinazionale americana produttrice e distributrice di elettrodomestici con sede e Benton Charter Township, dove è arrivato ad acquisire la carica di General Manager.