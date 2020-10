Prima Assicurazioni, raccolta premi di 195,2 mln

Prima Assicurazioni (nella foto, il general manager di Prima Assicurazioni, George Ottathycal Kuruvilla) ha chiuso i primi nove mesi del 2020 con risultati in forte crescita e, nonostante il lockdown che ha colpito l’economia italiana in primavera, alza l’asticella degli obiettivi e punta a superare ampiamente 1 milione di clienti attivi a fine anno. La tech company che opera come agenzia assicurativa specializzata in polizze auto, moto e furgoni registra nei primi nove mesi del 2020 una raccolta premi di 195,2 milioni di euro, in aumento del 107% rispetto ai 94,4 milioni dello stesso periodo del 2019. Prima Assicurazioni raggiunge, inoltre, un ulteriore traguardo sfiorando già a settembre quota 900 mila clienti attivi. In particolare, alla fine del terzo trimestre i clienti attivi sono 897 mila, il 97% in più rispetto ai 456 mila di settembre 2019. Nei primi nove mesi del 2020, Prima Assicurazioni ha venduto 766 mila polizze, di cui 232 mila sono rinnovi e oltre 534 mila polizze sono rappresentante da nuovi contratti, con un incremento del 114% rispetto polizze new business vendute tra gennaio e settembre 2019.