Covid, Tronchetti Provera: servono rapporti multilaterali

“La necessità ora è quella di non guardare più al breve termine di elezioni con scadenze sempre più brevi ma guardare assieme a come poter crescere insieme. L’insegnamento di questo periodo è la necessità di rapporti multilaterali e piani di investimenti comuni”. Così il Ceo di Pirelli Marco Tronchetti Provera parlando in collegamento video con il XIII Forum Eurasiatico a Verona. “Le risorse messe sul tavolo dai governi sono senza precedenti – ha continuato – è come una ripartenza da zero con priorità molto chiare e tra queste c’è la tutela dell’ambiente, da togliere dai libri di testo e da rapportare alla vita di tutti i giorni come un’opportunità per creare benessere’.