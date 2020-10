Wizz Air ha annunciato un volo Lamezia Terme-Milano Malpensa

La compagnia aerea ungherese Wizz Air ha annunciato la nuova rotta da Milano Malpensa a Lamezia Terme a partire da Dicembre. “L’ulteriore sviluppo dell’offerta di Wizz Air da Lamezia Terme – si fa rilevare – sottolinea l’impegno a lungo termine della compagnia ad offrire più accessibili e green opportunità di viaggio ai suoi passeggeri italiani”.​

Giulio De Metrio, Presidente di Sacal, la società che gestisce gli aeroporti calabresi, ha detto di essere “felice di annunciare il ritorno di Wizzair in Calabria con un collegamento giornaliero da Lamezia Terme per Milano Malpensa, confermando così la volontà del vettore di voler investire sul nostro scalo per migliorarne la connettività e favorire la ripresa economica del territorio. L’arrivo del vettore ungherese – ha aggiunto – arricchisce l’offerta delle destinazioni operate dall’aeroporto di Lamezia Terme e dimostra come la domanda di voli nazionali continui ad essere un segmento su cui puntare nei prossimi mesi”.