Bonaccini a Mihajlovic: “Non sembra uno di destra”

“È troppo simpatico Sinisa. Il Bologna gioca veramente bene. È un bravissimo allenatore, la squadra gioca aperta, non si chiude mai, ha giocatori che arrivano da tutto il mondo. Non sembra neanche uno di destra”. Così Stefano Bonaccini, ospite a ‘L’Aria che Tira’ su La 7, replica con ironia a Sinisa Mihajlovic che rivolgendosi al governatore emiliano e plaudendo alla sua decisione di riaprire gli stadi con 1000 spettatori aveva detto: “Non sembra di sinistra”. L’allenatore del Bologna, durante gli ultimi giorni di campagna elettorale per le regionali in Emilia Romagna si schierò pubblicamente per Lucia Borgonzoni, senatrice della Lega, allora candidata del centrodestra poi sconfitta da Bonaccini con il voto dello scorso 26 gennaio.