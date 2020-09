Marco Marini nominato senior vice president external relations di Ansaldo Energia

Designato il nuovo senior vice president external relations di Ansaldo Energia, Gruppo attivo nella progettazione di turbine, centrali complete e nella transizione energetica. Precedentemente vicedirettore di Sky Tg24

La scelta dell’azienda è avvenuta a seguito della seduta tenutasi dal consiglio di amministrazione della società lo scorso 21 luglio, su proposta dell’amministratore delegato, l’ingegner Giuseppe Marino. A seguito dei suoi studi raggiunti con successo in comunicazione istituzionale e d’impresa alla Sapienza Università di Roma, Marco Marini, ha intrapreso la sua carriera nel ’99 lavorando come inviato e autore in svariati programmi televisivi Mediaset con Maurizio Costanzo alla guida.



A seguito di una breve parentesi all’Ansa nel comparto redazionale multimediale, nel 2008 è entrato a far parte del team televisivo all news Sky Tg24, del quale nel 2016 è stato designato vicedirettore.

Si unisce alla squadra di Ansaldo Energia successivamente al passaggio di Luciano Maria Gandini, ex responsabile della comunicazione e relazioni esterne, in Amiu Genova.