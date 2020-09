Toshihisa “Toshi” Iida è il nuovo ceo di Fujifilm per l’Europa

E’ stato designato il manager giapponese come nuovo a.d di Fujifilm per L’Europa, oltre alla nomina da presidente della società. Succederà a Masato “Mark Yamamoto

Toshihisa “Toshi” Iida è stato nominato presidente e amministratore delegato di Fujifilm Europe GmbH con sede Düsseldorf in Germania, e di Fujifilm Europe B.V., con sede centrale a Tilburg nei Paesi Bassi. Sostituirà a Masato “Mark” Yamamoto che si ritira a Tokyo per acquisire la mansione di consigliere di amministrazione in Fujifilm Holdings Corporation in Giappone.

Toshi, avrà il compito di coordinare dei centri produttivi e di ricerca di Fujifilm Europa: 55 società in 43 Paesi e 4.500 persone attive nella ricerca e sviluppo, creazione, vendita, marketing e assistenza. Inoltre, sarà responsabile di tutte le divisioni aziendali tra cui Medical Systems, Photo Imaging e Instax, Electronic Imaging, Optical Devices, Medical Systems, Graphic Systems, Recording Media e Industrial Products, nonché nuovi contesti di business che usano le molteplici tecnologie di proprietà del Gruppo, spesso inizialmente espanse all’interno del business delle pellicole fotografiche di Fujifilm, che oggi trovano altre applicazioni quali la medicina rigenerativa, la coltura cellulare e le tecnologie a membrana.

Toshi, a seguito dei suoi studi, ha intrapreso la carriera con la Divisione Marketing Internazionale per il settore dei film di consumo. Dopo aver rivestito svariate posizioni, la sua prima responsabilità all’estero è stata in Europa per Fujifilm UK.

Rientrato in Giappone, il manager Toshi ha avuto una lunga carriera dentro la divisione Electronic Imaging ed è stato designato capo della divisione Dispositivi Ottici nel 2016. E’ stato altresì responsabile dell’incremento e dell’affermazione dell’omonimo marchio FUJIFILM Serie X, tanto quanto del lancio con tanto di trionfo di GFX 100, il sistema di fotocamere digitali mirrorless di FUJIFILM lanciato nel 2019, che è giunto al suo più alto livello di soddisfazione e qualità dell’immagine nel mondo della fotografia professionale.