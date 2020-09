Terna e Avvenia con il supporto di Digital Magics lanciano la call “EES – Energy Efficiency for Sustainability”

Terna (nella foto, l’a. d. Stefano Donnarumma), la società che gestisce la rete elettrica nazionale e ricopre un ruolo da protagonista nella transizione energetica in corso, insieme ad Avvenia the Energy Innovator, società del gruppo, leader italiano nella progettazione di soluzioni innovative per il raggiungimento dell’efficienza energetica, con il supporto di Digital Magics, business incubator quotato su AIM Italia di Borsa Italiana, lanciano la Call for Innovation EES – Energy Efficiency for Sustainability.

La call si rivolge a startup, PMI, Micro Imprese e persone fisiche che sappiano proporre soluzioni in una delle seguenti categorie:

Sistemi hardware e software di gestione e ausilio per le microreti (microgrid) a basso impatto ambientale

(microgrid) a basso impatto ambientale Sensoristica innovativa per il monitoraggio online dei parametri ambientali indoor

online dei parametri ambientali indoor Algoritmi evoluti di analytics che, tramite sistemi innovativi, riescano efficacemente a valorizzare i dati già presenti sulla piattaforma provenienti dal monitoraggio sul campo.

che, tramite sistemi innovativi, riescano efficacemente a valorizzare i dati già presenti sulla piattaforma provenienti dal monitoraggio sul campo. Storage termochimici del freddo a servizio della GDO (Grande Distribuzione Organizzata)

a servizio della GDO (Grande Distribuzione Organizzata) Storage termochimici del caldo a servizio dell’industria

a servizio dell’industria Produzione di gas tecnici da recupero di cascami termici: ingegnerizzazione di sistemi per la produzione di gas tecnici (O2, H2, N2, etc.) attraverso il recupero di potenziale termico in uscita da forni industriali.

Fra tutti i progetti inviati entro il 21 ottobre 2020 sul sito https://openinnovation.digitalmagics.com/it/challenge/ees-energy-efficiency-for-sustainability saranno selezionate fino a 10 finaliste che avranno la possibilità di partecipare al pitch day del 2 dicembre 2020, dedicato alla presentazione delle soluzioni innovative da loro stesse messe a punto. Una giuria individuerà la startup che si aggiudicherà un premio di 15.000 €.

La startup vincitrice, insieme ad altre startup di interesse, avrà accesso a una fase di co-design per la definizione di un business case in risposta alle esigenze espresse da Terna, finalizzato alla valutazione di eventuali partnership commerciali e tecnologiche con le società selezionate.

Il testo e il regolamento della Call for Innovation sono disponibili al seguente link: https://openinnovation.digitalmagics.com/it/challenge/ees-energy-efficiency-for-sustainability