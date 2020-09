Torino, prima città con servizio d’infomobilità multimodale

Tutte le informazioni in tempo reale sui servizi di trasporto pubblico, di bike sharing, di car sharing e di noleggio monopattini, in un’unica mappa navigabile. E’ Torino la prima città in Italia con un servizio unico di infomobilità modale dedicata a chi si sposta in maniera sostenibile. Collegandosi a “Muoversi a Torino” (www.muoversiatorino.it), il portale unico di infomobilità, realizzato e gestito dalla società in-house 5T, i cittadini potranno accedere a una mappa con informazioni costantemente aggiornate per la pianificazione dei loro percorsi selezionando la modalità di trasporto preferita con un semplice sistema di filtro. Sarà pertanto possibile localizzare in tempo reale tutti i mezzi (bus e tram) circolanti della flotta GTT, l’azienda torinese di trasporto pubblico, conoscere i tempi di attesa alla fermata attraverso le previsioni di arrivo e avere informazioni sull’accessibilità dei mezzi, delle fermate o sapere se un bus è troppo affollato. Per quanto riguarda la mobilità in sharing, oltre alle informazioni sulla disponibilità delle biciclette nelle stazioni del servizio [TO]BIKE e sulle biciclette elettriche in free floating di Helbiz, si potrà anche visualizzare in tempo reale la posizione dei monopattini dei 5 operatori attivi in città pronti a essere utilizzati. Sono anche disponibili le informazioni sul servizio di car sharing offerto da Blue Torino. “Con questo sistema – ha spiegato la sindaca Chiara Appendino – si può pianificare il percorso migliore. Il sistema si basa su due pilastri importanti in cui noi crediamo fortemente: la tecnologia e la mobilità sostenibile. Il tema dell’integrazione è fondamentale, crediamo nell’insieme dei mezzi che permettono un’alternativa al mezzo privato”.

Lo strumento, in continuo aggiornamento, si basa su tecnologie open source come OpenStreetMap e OpenTripPlanner che permettono a 5T, che gestisce la Centrale della Mobilità del Comune di Torino, di integrare dati e informazioni in tempo reale provenienti da differenti sistemi di trasporto in un’unica piattaforma in grado di offrire ai cittadini un servizio di informazione al passo con le trasformazioni della mobilità urbana. Per l’assessora alla Mobilità, Maria Lapietra: “Con l’implementazione di queste funzioni nella piattaforma tecnologica di ‘Muoversi a Torino’ raggiungiamo l’obiettivo della costruzione di un MaaS di primo livello. Poter disporre di un servizio di infomobilità̀ in grado di presentare l’intero ventaglio delle offerte, tra trasporto pubblico e servizi di sharing, e consentire l’accesso in tempo reale alle notizie sui mezzi utilizzabili, le fermate e le stazioni più vicine, la loro accessibilità̀ o meno per tutti, insieme alla possibilità̀ di conoscere i tempi di attesa e i percorsi delle linee, rappresenta sicuramente un incentivo, per chi ogni giorno deve muoversi in città, a utilizzare modalità̀ di trasporto sempre più sostenibili ed efficienti, capaci di incidere positivamente sulle abitudini dei cittadini, ma anche dei turisti o dei visitatori occasionali, con una ricaduta duratura sulla qualità̀ della vita delle persone e sul territorio”. Per promuovere le iniziative avviate dall’amministrazione cittadina nell’ambito della sharing mobility e le novità di “Muoversi a Torino”, sabato 10 ottobre 2020 si svolgerà “MATO Express”, una caccia al tesoro promossa dal Comune di Torino e 5T che si svolgerà nel centro cittadino e aperta a tutti gli utenti dei servizi di monopattini in sharing attivi in città.