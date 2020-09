Bper, finanziamento con garanzia Sace di 3,5 mln a Vulcaflex

Bper (nella foto, l’a. d. Alessandro Vandelli) ha definito con Vulcaflex un finanziamento a medio termine di 3,5 milioni di euro, assistita dalle garanzie di Sace. Vulcaflex è un’azienda specializzata nella produzione di tessuti spalmati per il rivestimento interno delle auto, con sede a Cotignola (RA). E’ presente sui mercati internazionali, con una quota di export superiore al 90% del fatturato e una rete commerciale capillare in grado di rispondere alle richieste provenienti da tutto il mondo. Conta circa 450 dipendenti e una produzione annua di prodotti finiti per oltre 30 milioni di metri quadrati. Il supporto di Bper, in abbinamento alle altre linee di credito circolanti, consentirà all’azienda di acquistare nuove materie prime e di incrementare la produttività mantenendo inalterati i propri obiettivi industriali e commerciali, nonostante la complicata situazione economica dovuta all’emergenza Covid-19.