Presidenti Serie A

ANDREA AGNELLI Juvestus Footbal Club Presidente 9 Illuminato e con grande profilo internazionale come presidente ECA. Nove con gli uomini e tre con le donne gli scudetti vinti di fila. Stadio, centro sportivo e settore giovanile sono modelli. Un brand nel mondo e non solo in Italia. Bilanci in rosso negli ultimi anni e l’ossessione della Champions da vincere.

ANTONIO PERCASSI Atalanta Bergamasca Calcio Presidente 9 Ha creato una squadra e una società vincente anche in Europa investendo nell’allenatore giusto, nello stadio e nei giovani, coniugando risultati sportivi ed economici.

URBANO CAIRO Torino Football Club Presidente 6½ Ha salvato il Torino, ha investito tanto nei giocatori e poco per strutturare la società che ha uno dei brand più amati in Italia. E questa è una grande forza. Esagerate le contestazioni dei tifosi!



AURELIO DE LAURENTIS Società Sportiva Calcio Napoli Presidente 7½ Per la gestione sportiva meriterebbe anche 8, ma servirebbe la crescita della società e del fatturato e uno stadio per puntare allo scudetto.

DAN FRIEDKIN Associazione Sportiva Roma Presidente ? Arrivato a fine agosto per ora ha fatto solo proclami. Sicuramente saprà agire meglio di Pallotta (voto 4) che ha creato solo confusione e complicato il percorso per il nuovo stadio.

TOMMASO GIULINI Cagliari Calcio Presidente 6½ Passionale, competente e attento. Troppi cambi in panchina, ma squadra sempre in A senza patemi. Anche lui impegnato, ma con poco entusiasmo, nella progettazione del nuovo stadio.

JYLE KRAUSE Parma Calcio 1913 Presidente ? L’ultimo arrivato. Non ci sono ancora fatti per una valutazione. Pizzarotti (voto 7) con altri imprenditori di Parma è riuscito in 5 anni a riportare il Parma stabilmente in A. Non sarà facile per Krause confermarsi.

CLAUDIO LOTITO Società Sportiva Lazio Presidente 6½ Personaggio vulcanico, poco umile. Come presidente della Lazio meriterebbe un 9, come personaggio impegnato nella politica sportiva merita 4. Facciamo la media?

CARLO ROSSI Unione Sportiva Sassuolo Calcio Presidente 6½ Presidente in rappresentanza della famiglia Squinzi (voto 8). Equilibrato con alle spalle una società snella e solida da anni stabilmente in Serie A. Per una città come Sassuolo un vero miracolo.

JOEY SAPUTO Bologna Football Club 1909 Presidente 6½ Da quando è diventato proprietario del Bologna, ha creato una società efficiente e ha investito molte risorse. Pochi risultati rispetto agli sforzi, ma nel calcio ci vuole pazienza. Bene il progetto del nuovo stadio.

PAOLO SCARONI Associazione Calcio Milan Presidente 6 Presidenza di rappresentanza. Le chiavi le ha il fondo Elliott (Paul Singer, voto 6) e il management. Può lasciar traccia solo con il nuovo stadio e il ritorno ai vertici europei.

FRANCO SOLDATI Udinese Calcio Presidente 6 Con il proprietario Gianpaolo Pozzo (voto 7,5) ha stabilizzato la società in A e costruito il nuovo stadio. Un bel esempio di concretezza e poche chiacchiere.

ORESTE VIGORITO Benevento Calcio Presidente 6 Ha portato in alto il Benevento, pagando l’inesperienza nel primo anno di A. Ora che vi è ritornato stravincendo la B, deve sapersi stabilizzare. Manca lo stadio.

GIANNI VRENNA Football Club Crotone Presidente 6 Gestisce da diversi anni il Crotone che continua a prendere l’ascensore fra A e B. Comunque fa miracoli rappresentando la punta dello stivale ai massimi livelli. Incerte prospettive future

STEVEN ZHANG Football Club Internazionale Milano Presidente 7½ Ha riportato l’Inter in alto in Italia e in Europa puntando su due grandi professionisti: Marotta e Conte. Grandi investimenti anche questo anno, ma ora....bisogna vincere. Riuscirà a controllare il ribelle allenatore?



ROCCO COMMISSO ACF Fiorentina Presidente 5½ È arrivato lanciando il “fast, fast, fast”. Tante idee, ma confuse: senza capire ancora dove realmente si trova. Ha investito molto, ma per ora raccolto poco.



STEFANO CHISOLI Spezia Calcio Presidente 5½ Appena approdata in A la società della famiglia Volpi (voto 7) ha fatto della programmazione la chiave del successo. Serve investire per restarci in A però...e finora ha investito anche a sproposito.

MASSIMO FERRERO Unione Calcio Sampdoria Presidente 5 Folkloristico e senza un progetto per una delle società con brand e storia straordinari. Dice di voler vendere, ma in realtà vuol fare l’affare della vita....



ENRICO PREZIOSI Genoa Cricket and Football Club Presidente 4 Se il Genoa è stabilmente in A lo si deve a lui, ma la società non ha mai espresso le sue potenzialità. Cerca di vendere ogni anno la società, ma non ci riesce. Avrebbe promesso il decimo scudetto!