Banca Generali, Carmelo Reale è il nuovo General Counsel

Carmelo Reale è il nuovo General Counsel e segretario del consiglio di amministrazione di Banca Generali. Sostituisce Domenica Lista che ha un nuovo ruolo nel gruppo Generali. Un po’ di curiosità su Reale. Si è laureato in legge presso la LUISS Guido Carli nel 1999. Prima di entrare a fare parte del Gruppo Generali, Reale ha maturato una rilevante esperienza lavorativa in Italia ed all’estero lavorando presso primari studi internazionali a Milano, Londra e negli USA occupandosi primariamente di diritto bancario e finanziario. Nel 2013, assume il ruolo di Head of Group Strategic Legal Affairs presso Assicurazioni Generali fornendo assistenza nel contesto delle operazioni di M&A, capital markets e bancassurance che hanno coinvolto il Gruppo Generali. Successivamente, nel 2017, diventa Group General Counsel e membro del Global Management Committee del Gruppo Europ Assistance a Parigi dove ricopre altresì diverse cariche manageriali nelle principali compagnie assicurative del Gruppo Europ Assistance.