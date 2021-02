AlixPartners in Italia: Mauro Trabatti è il nuovo Managing Director

AlixPartners, società di consulenza americana nota per il suo lavoro nel settore dei turnaround, ha comunicato la nomina di Mauro Trabatti in qualità di Managing Director nel team di Turnaround and Restructuring in Italia

Trabatti ha acquisito un’esperienza professionale ventennale sia in Italia che all’estero, in un cammino che lo ha portato a sostenere azienda di vari settori, tramite riorganizzazioni articolate, ristrutturazioni operative e finanziarie, coordinamento della crisi, e, in generale situazioni di intermittenza ed evoluzione aziendale.

Dapprima del suo ingresso in AlixPartners, Trabatti si è occupato di lavorare presso gli Stati Uniti, nel settore degli advanced data analytics e, ancor prima, è divenuto Manager nella grande



Multinazionale americana di beni di largo consumo con sede a Cincinnati, Procter & Gamble Italia, nell’area IT e finanza.

E’ stato precedentemente responsabile dello sviluppo strategico di NCGR, società statunitense attiva nei servizi di innovazione in ambito biotecnologico, e responsabile del business development di ICASA, incubatore e potenziatore tecnologico del New Mexico Institute of Technology.

Laureato con lode in ingegneria elettrica e con il conseguimento del dottorato di ricerca presso il medesimo polo universitario, risulta essere la figura ideale a rivestire tale ruolo.