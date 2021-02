Ardian ha acquisito la maggioranza di Jakala

Ardian ha acquisito la quota di maggioranza di Jakala, nel cui capitale era già entrata nel 2018 con una quota di minoranza. La società di investimenti, con questa operazione, permetterà al gruppo italiano, fra i leader in Europa nel settore delle marketing technologies, di “accelerare il suo percorso di crescita in Italia e all’estero, anche attraverso acquisizioni”, come spiega una nota. Insieme ad Ardian e Matteo de Brabant (che con Jakala Holding mantiene il 25%) hanno reinvestito nuovamente i soci di The Equity Club, promosso da Roberto Ferraresi e Mediobanca, H14 di Luigi, Eleonora e Barbara Berlusconi, Pfc, holding della famiglia Marzotto rappresentata da Guglielmo Notarbartolo, e l’attuale top management del gruppo.