New entry in casa Illimity, Massimo Di Carlo è il nuovo Chief Lending Officer

Massimo Di Carlo entra a far parte del grande team della banca diretta, che offre servizi finanziari a clienti dell’Eurozona e quotata in borsa, Illimity.

Con decorrenza a partire da quest’anno, Di Carlo, acquisisce la carica, recentemente creata, di Lending Officer ed entra nel top management team del gruppo. E’ stato inoltre parte integrante del Comitato Crediti e Investimenti del Gruppo per oltre un anno. Il manager è entrato anche nel Consiglio di Amministrazione di Illimity Sgr, società fondata nel 2020 per istituire e gestire fondi di investimento alternativi con focus prevalente nei crediti corporate problematici, dove acquisisce il ruolo di Presidente.

Il manager ha consolidato negli anni un’importante esperienza lavorativa, rivestendo ruoli manageriali di primo piano in differenti istituti finanziari internazionali e società di gestione del risparmio. E’ stato vice direttore generale di Mediobanca per più di 20 anni occupandosi di finanza d’impresa e rivestendo come responsabile delle attività di lending e finanza strutturata. E’ altresì founder, insieme ad una squadra di bankers italiani, di Springrowth Sgr, società di gestione indipendente e basata sule relazioni al servizio di investitori istituzionali e delle società in cui ha raccolto un fondo di private debt di oltre 400 milioni di euro e che, fino a fine 2018, è entrata a far parte del Gruppo Muzinich & Co.