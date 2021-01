Nuovi incarichi in Original Marines, Roberta Francavilla HR Director e Rocco Rella acquisisce anche il ruolo di International Sales Director

Original Marines, gruppo che in Italia conta oltre 300 addetti e composto dalle società Imap Export, la Trader e la Commerciale Campania, comunica nuove nomine all’interno dell’azienda. Roco Rella, già marketing & e-commerce director, assume anche la responsabilità di Sales Director. A Roberta Francavilla l’incarico di gestire il comparto delle risorse umane

Francavilla, manager dalle grandi doti comunicative, gode di un amplio curriculum di esperienze nell’ambito delle risorse umane, anche dapprima di intraprendere il percorso lavorato all’interno di Original Marines. Si è occupata per più di 10 anni di aziende modernamente organizzate con incarichi dal calibro crescente. In seguito al conseguimento dei suoi studi in Psicologia e con la specialistica in Organizzazione Personale, ha intrapreso il suo percorso lavorativo in Vodafone per poi proseguire verso responsabilità in ambienti di crescita



corrispondenti a differenti segmenti di business tra cui Prysmian Group, Avio Aereo, Unilever e MD.

Rella, nelle sue nuove vesti di International Sales Director, integralmente al corrente incarico, avrà lo scopo di consolidare la rete fisica di negozi all’estero, incrementare il business sui mercati internazionali non ancora presidiati e gestire il canale whosale, in tutto in perfetta sinergia con la strategia aziendale. Manager che può vantare di una comprovata esperienza nel settore marketing, precedentemente al suo ingresso in Original Marines ha acquisito una lunga esperienza nel Gruppo Natuzzi, simbolo dell’arredamento e del design italiano nel mondo e, prima ancora, in 3M Italia.