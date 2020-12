Editoria, Gruppo Eli acquisisce Giuseppe Principato e Cetem

Eli, la casa editrice con sede a Loreto, fondata da don Lamberto Pigini e parte del Pigini Group, ha raggiunto un accordo formale con la ‘Giuseppe Principato’ e la collegata Cetem: con l’ingresso due società milanesi, il gruppo marchigiano assume con maggior forza il ruolo di leader di mercato nel settore della scuola primaria e diversifica i suoi prodotti, ampliando l’offerta editoriale nella scuola secondaria, ottenendo una crescita di fatturato e di quote di mercato stimata a oltre il 40%. La ‘Giuseppe Principato’ è stata fondata a Messina nel 1887, dai primi del Novecento ha sede a Milano e il suo prestigio si è accresciuto nei primi decenni del secolo scorso, quando pubblicò alcuni testi di rilievo di grandi autori come Giovanni Gentile e Attilio Momigliano. “L’obiettivo che ci siamo posti – commenta Michele Casali, nella foto, amministratore delegato di Eli – è di rilanciare le due società, cogliendo nel frattempo le opportunità di crescita per l’intero gruppo”. Grazie alle due acquisizioni, il gruppo marchigiano – unico editore italiano a esportare corsi in cinque lingue in tutto il mondo – continua un percorso di crescita e rafforzamento, perfezionando la terza acquisizione dal 2014.