Segula Technologies, Massimo Zona è il nuovo managing director per l’Italia

Segula Technologies, Gruppo di progettazione, sviluppo e produzione del prodotto ingegneristico globale e attivo nella progettazione più ambiziosa per sfruttare le eccellenze internazionali, ha comunicato la nomina di Massimo Zona in qualità di Director della sede italiana, con l’incarico di accrescere ed estendere nuove chances e progetti sul territorio

In passato, il neo Director, è divenuto Senior Director per la Regione Sud Europa di Tractebel Thermal and Renewable (Gruppo Engie), azienda utile a collegare materia di sostenibilità e capacità digitali come pilastro chiave di strategie per le emissioni zero di carbonio del Gruppo ENGIE.

In precedenza, è stato inoltre Strategy and Business Development Leader per GE Aviation e ha sviluppato una notevole esperienza in campo Energy all’interno della divisione GE Power.



Durante tutto il suo percorso professionale, della durata di ben 15 anni, Zona ha lavorato in molteplici sedi nel mondo, rivestendo svariate mansioni tra cui Account Executive EMEA, Direttore Vendite Europa del Sud, Account Manager Italia, Grecia, Israele e Cipro e Commercial Risk Leader a Dubai. Gode di una profonda conoscenza ed esperienza nelle vendite e potenziando il settore industriale, in ambienti strategici internazionali.

Massimo Zona comunica:

“Sono molto orgoglioso di entrare a far parte di un gruppo internazionale dalle solide competenze come Segula Technologies, il mio impegno sarà rivolto a consolidare e accrescere la posizione dell’azienda in Italia, operando per ampliare le opportunità di business, supportando la creazione di progetti innovativi anche in mercati ancora poco esplorati.”

In seguito al conseguimento della laurea in Ingegneria Aerospaziale e un Master in Business Administration è il candidato ideale per ricoprire questo ruolo di importante calibro.