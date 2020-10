Krishna Tammana nominato CTO di Talend

Azienda attiva nella gestione sempre più complessa, delle esigenze di integrazione dei dati, elaborazioni di big data e analisi dei dati, ha comunicato la nomina del manager Krishna Tammana come Chief Technology Officer. Tammana, precedentemente in qualità di VP of Engineering in Splunk, avrà la responsabilità di incrementare le strutture di prodotto e progettazione per sostenere l’innovazione e lo sviluppo continuo

“La trasformazione digitale sta accelerando a ritmi senza precedenti e, in questo contesto, l’innovazione di prodotto agile è più che mai essenziale per rispondere alle esigenze delle aziende in ogni fase di questo percorso,” ha confessato Christal Bemont, CEO di Talend. “Sono felicissima di accogliere Krishna come nostro nuovo CTO. Krishna ha la formazione e l’esperienza di settore necessarie per guidare la struttura di ingegneria di Talend e mantenere l’azienda sempre all’avanguardia dell’innovazione, guidando la ridefinizione del mercato dei dati.”

In passato, Krishna ha rivestito per quasi dieci anni la carica di VP of Engineering & Product Advocacy in Splunk, leader di mercato nelle tecnologie di monitoraggio, gestione e analisi dei dati e che permette alle organizzazione di tutto il mondo di trasformare i dati in iniziative grazie a soluzioni per l’IT, la sicurezza, le operazioni aziendali e che consente di prendere più rapidamente decisioni migliori e intraprendere azioni in qualsiasi ambito.

Durante il suo mandato ha diretto i team di ingegneria e le attività in cloud a livello globale, in una fase di progresso dell’offerta dell’azienda e di transizione al cloud. Krishna ha dato un contributo fondamentale alla determinazione della strategia di prodotto e cloud di Splunk in una fase in cui l’azienda è passata da 80 milioni a oltre 2 miliardi di dollari di fatturato e all’espansione, organica e non, dei mercati promuovendo al tempo stesso una cultura di agilità e innovazione.

Prima di Splunk, Krishna ha acquisito ruoli di responsabile tecnico presso Dun & Bradstreet, YouSendIt, RIGHT90 INC. ed E*Trade.

“È un ottimo momento per entrare in Talend. Siamo in una fase di svolta sia per il mercato dei dati sia per l’evoluzione dell’azienda,” ha dichiarato Tammana. “Talend ha la leadership, i talenti e l’impegno necessari per diventare un partner strategico sul quale le aziende possono fare affidamento per gestire la loro attività. Non vedo l’ora di cominciare a lavorare con il gruppo direttivo per portare avanti questa visione.”