Unicredit ha siglato un accordo con un veicolo di cartolarizzazione gestito da Illimity (nella foto, il Ceo Corrado Passera) per la cessione prosoluto di un portafoglio di crediti in sofferenza (npl) di circa 692 milioni di euro. L’impatto della cessione – si legge in una nota di Unicredit – è già stato recepito nel bilancio del terzo trimestre 2020.