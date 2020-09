Opportunità di lavoro con Folletto: in Sicilia assunzioni per 60 venditori a domicilio

L’azienda ha una forza vendita di 4mila agenti e punta ad ampliarla per soddisfare la crescente richiesta di apparecchi top di gamma per pulire e sanificare la casa

Opportunità di lavoro in Sicilia. Folletto, l’azienda italiana specializzata nei sistemi di pulizia per la casa, ricerca in tutta Italia 60 nuove figure da formare per il ruolo di “venditore a domicilio”. Con l’ampliamento della rete di vendita, infatti, la società risponderà progressivamente alla crescente richiesta da parte del mercato e cercherà sempre figure professionali in grado di offrire consulenza su pulizia e igiene della casa e di proporre alla clientela prodotti top di gamma



Personalizzati per le esigenze di ogni famiglia. L’offerta è aperta a tutti. Dai giovani alla ricerca del primo impiego alle persone che vogliono reinventare la propria dimensione professionale. Requisiti fondamentali per essere selezionati sono la motivazione e la serietà. Folletto infatti non richiede ai candidati un background particolare, ma viceversa cerca lavoratori in grado di cogliere le continue sfide di un mestiere dalla forte componente imprenditoriale.

Chi verrà selezionato sarà inserito in un percorso di formazione aziendale che mira a trasferire ai nuovi entrati le giuste competenze, sia tecniche sia soft in un’ottica di crescita anche personale, come ascolto, empatia e lavoro di squadra. Farà la differenza chi ha particolari attitudini a mettersi in gioco, senza dimenticare che si è inseriti in una struttura che gioca di squadra. Punti a favore dei candidati sono la predisposizione alla relazione, fondamentale nella vendita a domicilio, e la determinazione.

L’inquadramento contrattuale offerto da Folletto è quello degli incaricati alla vendita a domicilio, dunque lavoratori autonomi con o senza partita Iva. La ricerca è estesa a tutto il territorio nazionale. Per candidarsi basta visitare il sito follettofamily.it, cliccare sul banner “Diventa agente Folletto” e compilare il form che consente di richiedere un colloquio nella propria zona.



