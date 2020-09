Emanuele Dimasi e Anna Baccarani nominati rispettivamente responsabile vendite e channel marketing manager di Bonduelle Food Service Italia

Due sono le new entry in casa Bonduelle Food Service Italia, grande punto di riferimento nel mondo dei vegetali per il fuori casa che, con i suoi 3.490 agricoltori partner, da oltre 160 anni propone verdure di qualità nel rispetto delle specificità agronomiche per ben 128 ettari nel mondo.

La nomina della manager Anna Baccarani per il ruolo di channel marketing manager Food Service, è avvenuta successivamente alla scelta del manager Emanuele Dimasi, come responsabile vendite della divisione aziendale per il mercato del fuori casa. Dimasi assume il ruolo di guida per il comparto vendite, con l’obiettivo di consolidare il nuovo compito con lo scopo di amministrare le relazioni con i clienti concessionari sul territorio.

In passato ha acquisito differenti posizioni commerciali e marketing in aziende nazionali e internazionali, come Unigrà e Unilever Food Solutions nel canale Food Service.

Anna Baccarani, romagnola, entra nel team Bonduelle Food Service Italia, dopo svariati percorsi lavorativi in contesti rilevanti per il mondo food nel fuori casa. Dopo Surgital, dove ha acquisito il ruolo di responsabile marketing, è passata a Olitalia, come trade marketing manager Food Service Channel. Nel nuovo ruolo assume la responsabilità di coordinare ed incrementare le attività e i mezzi a supporto del canale vendite e di produrre nuove opportunità di engagement per gli utilizzatori finali, in partnership con i team marketing e sales.